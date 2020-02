CAROZZA, Anthony



De St-Hubert, le 20 février 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Anthony Carozza, fils de feu M. Vincenzo Carozza et de feu Mme Angela Rossi.Il laisse dans le deuil son épouse Christiane Sansregret, sa fille Lisa (Roger), ses petits-fils Joshua et Jordan, sa belle-soeur Danielle, ses beaux-frères Luc (Line) et Guy (Johanne), ses neveux et nièces Stéphanie (Étienne), Dominik (Catherine), Érik (Gabrielle), Kim et Karl ainsi que leurs enfants, ses cousins et cousines, sans oublier de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :MONTRÉAL, QC, H1W 1P2Les funérailles seront célébrées vendredi le 28 février à 11h en l'église Nativité de la Sainte-Vierge. Heures de visites : jeudi le 27 février de 14h à 17h et de 19h à 21h, vendredi le 28 février à compter de 9h.