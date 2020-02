«Boîte aux lettres»: un troisième album pour Les Hay Babies

MONTRÉAL – Le trio féminin Les Hay Babies compte maintenant trois albums de longue durée à son actif. Après «My Homesick Heart» et «La 4e dimension», la formation a lancé, mardi soir au Cabaret Lion d'or, à Montréal, son plus récent effort intitulé «Boîte aux lettres».

Fruit de deux années de travail, l'album du groupe folk acadien est né du désir des trois femmes de continuer la correspondance entre une Acadienne prénommée Jackie, qui a quitté son Moncton natal pour Montréal, et sa mère, durant les années 1960.

Toujours accompagnées de leurs guitares, Vivianne, Julie et Katrine ont puisé leur inspiration musicale dans les années 1960, faisant notamment place aux synthétiseurs.

Dans cette nouvelle collection de 12 titres renfermant plusieurs histoires dites «extravagantes» s'est glissée la pièce «Same Old, Same Old», dévoilée en janvier.

L'opus «Boîte aux lettres» des Hay Babies pourra être écouté sur différentes plateformes et acheté en version numérique ainsi qu'en copie physique à compter de vendredi.