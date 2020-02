Coronavirus: Fitzgibbon prêt à lancer un programme de «prêts 911» pour aider les entreprises

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, se dit prêt à lancer rapidement un programme de «prêts 911 » pour aider les entreprises québécoises touchées par les effets du coronavirus.

« On parle d’une assistance temporaire de fonds de roulement. Par exemple, les sociétés qui ont un problème d’inventaire et qui ne peuvent pas expédier en Chine», a indiqué mardi le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, en marge du dévoilement des résultats de Montréal International (MI).

Déjà, on sait que le programme prendrait la forme de prêts d'urgence pour soutenir les entreprises québécoises qui en arrachent en raison du coronavirus. « On va leur offrir de l’argent, des "prêts 911"», a-t-il précisé.

Pied d’alerte

Pour l’instant, il est encore tôt pour connaître les modalités du programme qui pourrait être mis en place, mais le ministre discute avec son ministère pour savoir comment il pourrait venir en aide aux sociétés québécoises.

«On n’a pas en mode programme parce qu’il n’y a pas eu de demande formelle, mais il y a beaucoup d’interrogations et de soucis de la part des entreprises. Plus elles sont petites, plus elles appellent», a ajouté Pierre Fitzgibbon en mêlée de presse.

Sans nommer d’entreprise, M. Fitzgibbon dit entendre de nombreux cas isolés de compagnies de chez nous qui ont de de difficultés à brasser des affaires avec la Chine en raison du coronavirus.

« Quand les sociétés auront des problèmes financiers, quand il y aura des fermetures, dès qu’elles ne pourront plus exporter temporairement, et que l’on sait que ce n’est pas systémique, mais circonstanciel, c’est sûr que l’on va aider », a assuré Pierre Fitzgibbon.

Blocus

Mardi, le ministre s'est aussi dit préoccupé par les blocages ferroviaires.

« Dans le cas du coronavirus ou du blocus, le rôle du gouvernement, c'est de rassurer et d'arriver avec des programmes, comme on l'a fait pour le bois d'œuvre ou l'aluminium », a insisté le Pierre Fitzgibbon.

Près d'une entreprise sur quatre est affectée par les blocages ferroviaires et près de la moitié s'attendent à en ressentir les effets, selon une nouvelle enquête de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Au pays, les entreprises touchées ont perdu 60 000$ en moyenne depuis les débuts des blocages, selon la FCEI.