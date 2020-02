Débat de Charleston ce soir: tous contre Bernie?

Le débat de Charleston est le dernier dans le calendrier et les votes de samedi et mardi pourraient constituer un point de bascule dans la course. Si on désire réellement freiner Sanders, on devra le forcer à répondre plus précisément à certaines questions.

Comment compte-t-il financer l’ensemble de ses promesses (il a été vague ou maladroit sur ce sujet jusqu’à maintenant)? Croit-il sincèrement obtenir l’appui des élues du congrès? Va-t-il plutôt gouverner par décrets comme l’a fait régulièrement Donald Trump?

Si Sanders connaît bien ses dossiers et qu’il peut avantageusement récupérer quelques sondages qui indiquent qu’il peut vaincre le président là où ça compte (États pivots), le sénateur du Vermont se retrouve dans une situation précaire quand on lui demande de répondre aux questions identifiées dans le paragraphe précédent. Pour être honnête, il est parfois bien difficile de fournir les données exigées, mais il se doit de mieux répondre.

Pendant ce débat, je surveillerai d’un peu plus près les performances de Bloomberg et Biden. Le premier doit démontrer que son premier débat ne fut qu’un incident de parcours, alors que le second cherche à convaincre qu’il est toujours la meilleure option face à la poussée du candidat progressiste. La tâche sera un peu plus ardue pour Biden parce qu’il n’a jamais démontré qu’il peut demeurer énergique, concentré et efficace pendant toute la durée d’un débat.

L’ancien vice-président n’a plus de marge de manœuvre. Un mauvais débat et des résultats décevants samedi et mardi pourraient couler définitivement sa candidature. Il se doit d’être très bon et, surtout, d’être meilleur que Bloomberg pour se démarquer.

Que doit-on aussi surveiller? Pete Buttigieg n’a pas connu un seul mauvais débat, mais les sondages en Caroline du Sud ne sont guère prometteurs. Pour lui aussi, les prochains jours seront déterminants. S’il est vrai que les candidats les plus centristes devront se regrouper, Mayor Pete doit déjà songer à se rallier. Reste à savoir vers qui il se tournerait.

Un dernier petit commentaire avant de vous souhaiter une bonne journée. Elizabeth Warren se déchaînera-t-elle comme ce fut le cas lors du d.bat du Nevada. Ses attaques furieuses et sans retenue contre Bloomberg lui ont valu de petits gains dans les sondages. Elle n’a presque rien à perdre, sinon une place dans l’administration du futur vainqueur. Qui choisira-t-elle de ménager?

Je trouvais un petit côté sympathique et réaliste à la caricature que je vous laisse un peu plus bas. Il faudra bientôt songer à se préparer pour le véritable adversaire des candidats démocrates... Bonne journée!

Walt Handelsman

Caricature de Walt Handelsman, The Advocate