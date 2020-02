Il faut du positif pour pouvoir changer les choses

Vous en avez raté une ce matin par votre réponse à la lettre « C’est dur de finir sa vie toute seule ». Je ne nie pas que votre réponse était exacte, mais il en manquait une moitié. La partie qui aurait contenu des conseils sur la façon de changer sa situation. Celle renfermant un peu d’optimisme pour la suite des choses. Des fois vous savez, on ne contrôle pas toujours la dégradation des liens avec les gens que l’on aime profondément.

Anonyme

Sans prétendre que ma réponse était parfaite, puis-je vous souligner que cette personne affirmait ne jamais de sa vie avoir entretenu de lien d’amitié avec qui que ce soit, pas même avec l’une ou l’autre de ses collègues de travail. Qu’elle s’était brouillée avec son unique sœur il y a 20 ans et n’avait aucune envie de renouer. Et finalement qu’elle ne parlait pas à ses voisins, de peur de se faire envahir ensuite. Je pense qu’on parle là de quelqu’un qui vit une absence de relations humaines par sa très grande faute, et qu’elle doit d’abord, comme je le lui disais, le reconnaître avant qu’on puisse lui proposer des moyens pour corriger ça.