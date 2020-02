Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Fahim

Ce long métrage de Pierre-François Martin-Laval est une adaptation du roman de Fahim Mohammad, Sophie Le Callennec et Xavier Parmentier, Un Roi clandestin. Après avoir fuient le Bangladesh pour Paris, Fahim et son père espèrent obtenir l’asile politique, ce qui est loin d’être gagné. Fahim, doué aux échecs, rencontrera Sylvain, l’un des meilleurs joueurs d’échecs français. Ils tisseront des liens solides. Menacés par l’expulsion, Fahim ne verra d’autres options que de remporter le Championnat de France d’échecs, afin d’éviter que lui et son père doivent retourner dans leur dangereux pays.

Sorti en salle le 21 février

Je sors

Lancement

En cher et en noces – Salmine

Benjamin Piette, qu’on connaît mieux sous son nom d’artiste, Salmine, lance ce soir son tout premier album. En cher et en noces est un opus aux sonorités pop et hip-hop qui a été produit en collaboration avec DJ Horg et Frank Joly. Salmine écrit des textes solides qui parlent d’enjeux socio-politiques.

Ce soir à 18h à la librairie Olivieri - 5219, chemin de la Côte-des-Neiges

Activité

Veillée de conte pour le Mardi Gras

La Maison Saint-Gabriel célèbrera le Mardi gras ce soir avec une soirée dédiée aux contes. Francis Désilets, Éric Michaud et Lucie Bisson raconteront des récits fantaisistes remplis de tentations. Apportez votre masque, afin de conjurer les démons et les mauvais sorts!

Ce soir à 19h30 à la Maison Saint-Gabriel – 2146, Place Dublin

Théâtre

L’Assemblée

Cette pièce-documentaire donne la parole à quatre femmes de cultures et d’idéologies différentes. Ensemble, elles discutent d’accommodements raisonnables, de l’identité québécoise et de la place de la femme dans notre société. Les quatre femmes devront s’écouter et tenter de se comprendre, malgré leurs différences.

Ce soir à 19h à l’Espace Go – 4890, boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Hope Town

Cette pièce de Pascale Renaud-Hébert mise en scène par Marie-Hélène Gendreau aborde le thème des liens familiaux. Alors qu’elle est en vacances en Gaspésie avec son conjoint, Isabelle tombera par hasard sur son frère, Olivier, disparu depuis six ans. La jeune femme tentera de comprendre ce qui l’a poussé à fuir ainsi et ne plus donner signe de vie.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne – 4559, avenue Papineau

Musique

Mardi Gras avec Le Winston Band

Le Winston Band, reconnu pour sa musique festive zydeco et cajun, se fait un devoir depuis 6 ans de célébrer le Mardi gras en grand. Pour l’occasion, le groupe montréalais sera accompagné de Bob le chef, de Mononc’ Serge et du Gypsy Kumbia Orchestra. Il y aura aussi un concours de costumes et des dégustations d’insectes commestibles.

Ce soir dès 18h à l’Église Saint-Enfant-Jésus – 5039, Rue Saint-Dominique

Je reste

Album

après-midi – Le grand dam

Simon-Pierre Lacasse a eu envie de composer dans sa langue maternelle et c’est ainsi que le projet Le grand dam est né. Le musicien, qui a deux EP anglophones à son actif, présente cet album de 10 chansons qui retrace les étapes de la première moitié de sa vie.

Sorti le 21 février

Web

La vie compliquée de Léa Olivier

La série littéraire jeunesse, Léa Olivier, sera maintenant à l’écran. Léa devra faire face aux séparations entraînées par un déménagement. C’est avec beaucoup de peine qu’elle quittera sa meilleure amie Marilou, qu’elle connaît depuis la petite école, et son copain, Thomas. Elle devra aussi s’adapter à un nouvel environnement, loin de ses points de repères. Un livre pour vous préparer à la série télé paraîtra demain.

Disponible sur le Club illico depuis le 20 février

Magazine

Caribou – Hors-série numéro 2

Le magazine Caribou a décidé de consacrer une édition complète hors-série sur les aliments locaux. Est-ce vraiment possible de cuisiner local à l’année longue? Caribou vous prouvera que oui. Il s’agit d’un véritable guide pratique pour devenir un parfait locavore et aide à comprendre mieux le phénomène.

Sorti le 20 février