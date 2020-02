Le grand départ de Nicolas Gémus

L’auteur-compositeur-interprète Nicolas Gémus sera de passage à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts vendredi pour donner son premier spectacle complet dans la métropole.

«On sera un quatuor sur scène, avec un drummer, un guitariste électrique et un bassiste, a expliqué le musicien originaire des îles de La Madeleine. C’est une formule assez standard, mais c’est le fun parce que ce sera notre premier "show" à quatre.»

Même s’il s’agit du premier d’une série de quelques concerts présentés à travers le Québec, Nicolas Gémus a déjà beaucoup d’expérience de scène, lui qui a remporté plusieurs prix, incluant au Festival international de la chanson de Granby en 2017, au Festival en chanson de Petite-Vallée en 2018, ainsi que tout récemment au gala Rideau 2020.

«J’ai fait plusieurs premières parties de Tire le Coyote depuis le début de l’été, ça m’a permis de prendre du galon, de tester mes chansons et d’aller à la rencontre du public et des diffuseurs, a poursuivi l’auteur. Les arrangements étaient bien travaillés sur l’album et, donc, ça va être le fun de traduire ça en spectacle.»

Hiboux

Nicolas Gémus lançait en juin dernier son premier album en carrière intitulé «Hiboux», un premier opus qu’il a soigneusement peaufiné sur quelques années.

«Ça a été long à composer, mais comme c’était un premier album, c’était important pour moi d’arriver avec une personnalité artistique définie, de prendre le temps de savoir ce que j’aimais, ce que j’aimais moins, où je voulais aller, a expliqué l’artiste aujourd’hui dans la jeune vingtaine. La plus vieille chanson sur l’album, c’est "Girouette", que j’avais commencée quand j’avais 15 ans. On l’a retravaillée beaucoup, il y a seulement quelques phrases qui sont restées jusqu’à la fin.»

Grand adepte de Leonard Cohen, de Brel et de Richard Desjardins, le musicien s’est également laissé inspirer par le folk des années 1960 et 1970. «J’aime les grands auteurs, les grandes chansons», a poursuivi l’artiste qui propose un album de dix pièces d'une grande élégance et empreint d’une lumineuse nostalgie.

On passe ainsi d'une chanson à l'autre comme on pourrait tourner les pages d'un conte, tout aussi attendri que charmé à l’écoute de cette poésie simple et douce. On sourit presque par réflexe devant ces paroles d'une innocence toute raffinée et intelligente, portées tendrement par des arrangements bien construits.

Nicolas Gémus sera en spectacle ce vendredi à 20 h à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.