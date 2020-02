Les exploitants de trottinettes demandent l'aide du public

Les exploitants de trottinettes électriques en libre-service Bird et Lime demandent le soutien de la population afin que leurs bolides puissent continuer de circuler dans les rues de la métropole cette année.

Dans un courriel envoyé à leurs utilisateurs, les exploitants demandent aux Montréalais de soutenir le retour des trottinettes électriques dans les rues de la métropole cet été en écrivant aux élus municipaux.

Cette campagne de mobilisation survient quelques jours après que la Ville de Montréal eut annoncé que les permis d'exploitations des deux compagnies ne seront pas renouvelés cette année.

«Si l'accès aux trottinettes électriques en 2020 est important pour vous, veuillez informer la mairesse Plante et les autres représentants de la Ville que vous souhaitez que Lime revienne à temps pour l'été», peut-on lire dans un courriel acheminé aux utilisateurs des trottinettes de couleurs vert pâles vendredi.

Les usagers sont invités à cliquer sur un lien afin qu'un courriel en soutien à Lime soit acheminé aux membres du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Lime mentionne rester ouverte aux solutions qui répondent aux préoccupations de la Ville et se dit impatiente de reprendre le programme le plus tôt possible.

Pour sa part, Bird a envoyé un courriel à ses utilisateurs afin qu'ils signent une pétition en ligne demandant à la Ville de Montréal de revoir sa décision de ne pas autoriser les trottinettes en libre-service dans ses rues cette année.

Rappelons que le règlement encadrant le stationnement de ces bolides était loin d’être respecté par les opérateurs et usagers: seulement 20 % des trottinettes électriques étaient stationnées dans les 410 espaces définis à cet effet, alors que les autres jonchaient les trottoirs, les parcs ou les bords de rues.