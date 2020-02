Les policiers blancs utilisent plus leur arme que les noirs

WASHINGTON | Les policiers américains blancs utilisent davantage leur arme que leurs collègues noirs, et encore plus dans les quartiers à majorité noire, selon une étude qui conforte un sentiment souvent exprimé par les minorités aux États-Unis.

Quand ils sont appelés sur des interventions d’urgence, les agents blancs utilisent en moyenne deux fois plus souvent «la force des armes que les agents noirs», écrivent les économistes Mark Hoekstra et CarlyWill Sloan de l’Université A&M au Texas.

S’ils font usage de leur arme de manière comparable «dans les quartiers blancs et mixtes, les agents blancs sont cinq fois plus susceptibles d’utiliser leur arme dans des quartiers à majorité noire», soulignent-ils dans une étude soumise à discussions sur le site du Bureau national de la recherche économique.

Pour parvenir à ces chiffres, les chercheurs ont épluché plus de deux millions d’appels passés au numéro d’urgence 911 dans deux grandes villes américaines - non citées - qui dépêchent les agents au hasard.

L’échantillon n’est donc pas forcément représentatif de tout le pays, mais est suffisamment large pour «démontrer que la question raciale compte à un moment où la police, et les agents blancs en particulier, savent qu’ils sont observés de près par les médias et la population», écrivent-ils, en rappelant que 24 % des Afro-Américains n’expriment «aucune confiance» dans la police locale.

Les morts de Noirs abattus par des policiers blancs provoquent régulièrement l’émoi aux États-Unis, où elles ont donné naissance au mouvement «Black Lives Matter» (la vie des Noirs compte).