Message à celle qui manque de sexe

J’ai trouvé étrange que tu suggères à ta correspondante de ce matin qui se plaint que son homme ne baise plus, de provoquer un repas au restaurant, genre déjeuner-causerie je présume, pour lui faire part de ses doléances. N’aurais-tu pas plutôt dû lui rappeler qu’on doit d’abord s’aimer d’amour pour pouvoir s’aimer physiquement ?

Le sexe, c’est la cerise sur le sunday de ta journée, de ta semaine ou de ton mois. Et sans sundy, vaut mieux oublier la cerise. Dans le couple, il faut d’abord vouloir travailler sur les petites choses banales et en apparence inutiles de la vie à deux, être préoccupé par le bien-être physique et psychologique de l’autre, avant de penser à son plaisir sexuel personnel. Tant que l’amour au quotidien est entretenu, l’amour du c.. se porte mieux.

On ne peut pas obliger l’autre à faire l’amour s’il n’en a pas envie. On peut emmener un cheval à la rivière, mais libre à lui de boire ou pas. En matière de sexualité, certains ont un gros appétit, d’autres un petit, et d’autres encore, pas d’appétit du tout.

Il y a aussi que la passion n’est pas éternelle et la santé sexuelle non plus. Elle veut absolument que son mari baise avec elle, mais as-tu déjà vu une mère qui veut faire manger de force un enfant quin’a pas faim pantoute ? T’as envie de lui dire « fiches-y donc la paix à ton petit ! Tu vois bien qu’il n’a pas faim. Il mangera bien quand il aura faim. »

Qu’elle fasse son petit bonheur elle-même cette dame si le manque la rend aussi bourrue. Peut-être cela réveillera-t-il son chum. En passant, on rame quand il y a de l’eau dans la rivière, mais une rivière vide, il faut trouver le moyen de la remplir avant de penser à sortir les rames pour ramer dedans. Ou encore choisir de changer de rivière. Kossés-t’en penses ?

Ginette

J’en penses que se satisfaire par la masturbation quand on est en manque de sexe est loin d’être une mauvaise idée, mais que c’est loin d’être suffisant à long terme pour réveiller un conjoint qui semble ne même plus se souvenir qu’il est en couple. Et c’est à ça que devrait servir une rencontre intime au restaurant : faire le bilan de là où on est rendu et mettre ses doléances sur la table pour que les choses soient claires pour les deux. Car ce qui ne se dit pas ne peut pas être entendu par l’autre, puisqu’Il faut parler pour se comprendre.