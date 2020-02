Nomination du nouveau recteur de l’Université de Montréal

MONTRÉAL | Le professeur de droit Daniel Jutras a été nommé recteur de l’Université de Montréal.

Il entrera en fonction le 1er juin prochain pour un mandat de cinq ans.

«Daniel Jutras a impressionné le comité de consultation et le Conseil par ses habiletés de communication exceptionnelles, par l’expression de son leadership inspirant et par ses expériences variées en gestion universitaire et en philanthropie», a précisé le chancelier, Louis Roquet, dans un communiqué.

«Les membres du Conseil ont jugé que ses aptitudes personnelles et professionnelles font de lui un ambassadeur remarquable pour répondre aux défis de l’Université de Montréal», a ajouté M. Roquet.

M. Jutras est diplômé en droit de l’Université de Montréal et de Harvard. Il enseigne à la Faculté de droit de l’Université McGill depuis 35 ans. Il a été le doyen de cette faculté entre 2009 et 2016.

Il est aussi titulaire de la Chaire Wainwright en droit civil depuis 2010.

«Je suis honoré de la confiance que le Conseil m’accorde aujourd’hui», s'est réjoui le recteur désigné.

«C’est à l’Université de Montréal, comme étudiant, que j’ai eu la chance de découvrir le monde des idées et qu’avec l’appui de professeurs exceptionnels, j’ai pu envisager une carrière universitaire. J’ai toujours gardé un attachement profond pour mon alma mater et j’envisage avec beaucoup d’enthousiasme ce retour aux sources», a poursuivi M. Jutras.

Daniel Jutras a été désigné pour succéder à l'actuel recteur, Guy Breton, au terme d'un processus de consultation qui s'est échelonné sur 10 mois.