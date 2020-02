Plus d’un million de dollars amassés par Suicide Action Montréal

L’événement-bénéfice « Tombent les masques » au profit de Suicide Action Montréal (SAM) a amassé près de 1 050 000 $. Ce financement exceptionnel permet désormais d’envisager plus sereinement son avenir, d’assurer le maintien de sa ligne d’intervention 24 h/7 j et de réaliser des projets porteurs en prévention du suicide.

Photos Mario Beauregard, JF Galipeau

Juliette Jannin de SAM est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la présidente d’honneur, Julie Godin, coprésidente du conseil, vice-présidente exécutive, Planification et Développement stratégiques du Groupe CGI, le chef de campagne, Kit Dalaroy, directeur général, Développement des affaires et équipe transactionnelle de KPMG, et Luc Vallerand, DG de SAM.

Le CN était bien représenté par Jonathan Abecassis, Anne Baudoin-Lalonde, Jean-Philippe Mathieu, Laurence Boutin et Catherine Frémont.

En 35 ans, SAM a formé plus de 3350 bénévoles. Marco Fontaine est en compagnie de Stéphanie Côté, Nathalie Lévesque et Pierre Demers.

Plus de 500 personnalités d’affaires s’étaient donné rendez-vous. Éric La Flèche, président et chef de la direction de Metro, est en compagnie de Michèle Plourde, Myriam Chiniara et Éric Martel, PDG d’Hydro-Québec.

Les passionnés de l’art Pascal Letourneau et Louise Davey entourent Kelsey Dalaroy, ambassadrice, et Valérie Boyer, entrepreneure.

Kit Dalaroy, KPMG, 3e de la gauche, est entouré des jeunes ambassadeurs de KPMG, Émile Godbout-Lapensée, Laurent Daneault-Péloquin et Andrew Cole.

Kit Dalaroy, KPMG, est en compagnie de la présidente d’honneur, Julie Godin, Groupe CGI, et de Jean B. Péladeau, Québecor.