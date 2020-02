Royalmount 2.0 : Plante toujours insatisfaite

MONTRÉAL – La mairesse de Montréal Valérie Plante n'est pas satisfaite de la nouvelle mouture du projet Royalmount présentée mardi, qui contient selon elle encore de nombreux irritants.

«Même si [le projet] a été amélioré, les irritants, les problèmes liés à la congestion tant des marchandises que des personnes à cause de l’autoroute 40 et de l’autoroute 15 qui sont congestionnées, le manque de transports collectifs, ça demeure entier», a mentionné la mairesse mardi, quelques minutes après que le promoteur Carbonleo ait proposé une nouvelle version de son projet de mégacentre commercial et résidentiel.

La version 2.0 est un peu moins grosse que le plan initial. Par exemple, le complexe ne comptera qu'une seule salle de spectacles plutôt que trois, et aucune scène extérieure.

Cependant, tant qu'un prolongement de la ligne orange ne sera pas en construction ou que des solutions concrètes ne seront pas mises de l’avant pour les autoroutes 15 et 40, à l'intersection desquelles se trouvera ce futur centre commercial, Mme Plante affirme ne pas pouvoir se réjouir de l’arrivée de ce projet.

Elle considère également «inacceptable» la possible absence de logements sociaux dans le développement. Selon la mairesse, tous les promoteurs immobiliers de la région métropolitaine de Montréal «doivent contribuer d’une façon ou d’une autre à du logement social».

«Je pense que le promoteur vient d’en échapper une et que la population va lui rappeler parce que, présentement, il y a une crise du logement à Montréal, les gens ont de la misère à se loger [...]», a-t-elle précisé.

Mme Plante a tout de même salué les efforts du promoteur pour avoir entendu les préoccupations de la population et du Quartier des spectacles.