Sites de rencontre en ligne: 30% des Américains y ont recours

Pendant que les démocrates tenteront de trouver le bon partenaire pour les mener vers la victoire pendant le débat de ce soir, bien des Américains tenteront de trouver l’âme sœur à l’aide d’une application. Une étude du Pew Research Center souligne qu’ils sont nombreux à recourir à des services en lignes et qu’ils en sont majoritairement satisfaits.

Ils seraient actuellement 30% à s’en remettre aux sites de rencontre en ligne et 60% d’entre eux considèrent que leur expérience est positive. Le Pew dévoile également que pour 12% des utilisateurs, une rencontre en ligne a mené à un mariage ou à une relation stable.

Oew Research Center

L’utilisation d’une application varie cependant d’un groupe à un autre. Les utilisateurs les fréquents sont jeunes et s’identifient comme appartenant à la communauté LGBT.

Si dans l’ensemble on évalue positivement le recours à des sites en ligne, les femmes sont plus nombreuses à émettre des réserves. Au-delà des profils parfois mensongers qui exagèrent certains traits des candidats, elles dénoncent des comportements agressifs ou, carrément, du harcèlement. Elles sont 60% à affirmer avoir reçu des messages et des invitations même après qu’elles eurent manifesté leur manque d’intérêt ou leur refus.

L’article du Pew qui m’a inspiré pour ce billet contribue à nourrir une réflexion sur les nouvelles manières rencontrer et de développer une relation de couple. Si internet et les applications sont rapides, conviviaux et permettent d’élargir le cercle des fréquentations, on contribue également à faciliter les volets sombres de l’expérience.

Je vous laisse ici le lien pour l’analyse du Pew Research Center. La quantité de données est riche et les angles variés. Les applications sont-elles supérieures aux pratiques «traditionnelles»? Pas pour tout le monde! Bonne lecture!