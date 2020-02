Un adolescent de 15 ans porté disparu à Sherbrooke

SHERBROOKE | La police de Sherbrooke demande l’aide du public pour retrouver un adolescent de 15 ans porté disparu depuis la fin du mois de janvier.

Jean-Gabriel Baillargeon-Viens a été vu pour la dernière fois à Sherbrooke le 26 janvier vers 14 h.

Ses proches sont sans nouvelles depuis ce temps et craignent pour sa sécurité.

Jean-Gabriel Baillargeon-Viens mesure 1,70 m (5 pi, 7 po) et pèse 63 kg (140 lb). Il a les cheveux bruns frisés, les yeux bleus et le teint pâle, et il porte des lunettes.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une casquette rouge Champion, un sac à dos rouge Champion, des lunettes de vue et un manteau d’hiver noir.

Toute information au sujet de cette disparition peut être transmise au 819 821-5544, ou à l’organisme Échec au crime, au 1 800 711-1800, de manière anonyme et confidentielle.