Vous prévalez-vous de vos congés de maladie ?

Près de 9 Canadiens sur 10 admettent s’être déjà rendus au bureau malades, révèle un récent sondage mené par Accountemps. Faut-il s’en inquiéter ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette tendance ? Le point avec un pro des RH.

Un petit rhume, ce n’est pas assez paralysant pour rater une journée de travail et risquer d’accumuler du retard. Voilà ce que se dit probablement une grande majorité de travailleurs canadiens qui, selon les données compilées par Accountemps, une filiale de Robert Half, avouent être allés au moins quelques fois au boulot alors qu’ils présentaient des symptômes du rhume ou de la grippe. « De ces professionnels, 27 % se rendent toujours au bureau même lorsqu’ils se sentent mal. Plus de la moitié (54 %) le font parce qu’ils ont trop de travail à accomplir », précisent les rédacteurs de l’enquête.

« Il est vrai que tout le monde n’utilise pas la totalité de ses congés de maladie, remarque Philippe-André Breau, associé et consultant en ressources humaines pour L’équipe Humania. Mais les banques de congé sont quand même utilisées en partie, et il est difficile de brosser un portrait d’ensemble tant la situation varie d’une entreprise à l’autre, souvent en fonction de la culture d’entreprise. »

Bonne ou mauvaise pratique, la journée de travail enrhumée ? Pour Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps, « les travailleurs s’inquiètent souvent de prendre du retard en utilisant une journée de congé de maladie, mais cette façon de penser pourrait faire plus de mal que de bien ».

Cela dit, pour d’autres, le risque d’une accumulation de travail est bien réel. « Dans le cas d’un rhume, si la personne est fonctionnelle et que ses tâches ne demandent pas de contacts très fréquents avec les gens ou avec une clientèle vulnérable, on peut considérer qu’elle peut venir travailler, avance Philippe-André Breau. Maximiser la présence au travail des employés est toujours à l’avantage de l’employeur et de ses équipes, qui seront mieux mobilisées. Mais, évidemment, ceux qui souffrent de fièvre, de nausées et d’étourdissements devraient prendre du repos à la maison. Non seulement ils ne seront pas productifs dans ce contexte, mais ils risquent même de nuire aux autres. »

La théorie du 80 %

Petit rhume, gros rhume, gros étourdissements, petite fièvre ? Comment juger si votre état est propice à vous rendre au boulot ? Le spécialiste RH Philippe-André Breau suggère d’évaluer si vous êtes capable de fournir plus ou moins 80 % de votre plein potentiel. « Peu d’employés sont en mesure de s’investir à 100 % en tout temps, mais la barrière du 80 % est standard. Si vous vous en approchez malgré les symptômes du rhume, prenez des précautions sanitaires supplémentaires pour préserver vos collègues, et utilisez votre jugement pour définir si oui ou non vous devriez vous présenter au travail. »

Dans les autres cas, votre patron peut vous aider à ne pas accumuler trop de retard avec des mesures simples : rendre possible le télétravail ou mandater des collègues à prendre momentanément en charge vos dossiers. « Les entreprises les plus proactives mettent aussi en place des mesures pour inciter leurs employés à favoriser leur bonne santé et leur bonne forme physique, par exemple des abonnements gratuits au gym. Il y a un dicton qui dit que les bottines doivent suivre les babines ; il est important que les gestionnaires montrent le bon exemple. »