LÉTOURNEAU, Gilles



À la Maison de soins palliatifs de Laval, le 15 février 2020, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Gilles Létourneau, retraité du Journal de Montréal.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Gilles) et Patricia, ses petits-enfants, Christophe, Arnaud, Charles, Margaux et Yvan ainsi que ses parents et amis.Tel que souhaité par M. Létourneau, il sera incinéré et il n'y aura pas de cérémonie commémorative.Des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.