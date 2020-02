PELLETIER, Gisèle



Le 17 février 2020, à l'âge de 72 ans est décédée Gisèle Pelletier, prédécédée par son père Philippe et sa soeur Marielle.Elle laisse dans le deuil sa mère Berthe, ses frères Robert (Danielle), Yves et Normand, ses fils Stéphane (Julie) et Patrick (Chloé), ses petits-enfants Sydney et Laurier, ses neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 10h à 12h30 en la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5 (514) 639-1511suivi du service à 12h30 en la chapelle de la résidence.