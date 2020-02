TREMBLAY, Robert



De Repentigny, le 24 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Robert Tremblay, époux de madame Denise Sénécal.Il laisse dans le deuil son épouse Denise, ses enfants Lise (Gilles), Lisette (Robert), Lucie (Richard), Suzanne (Rhéal), Sylvie (Alain), Richard (Nathalie) et Marie-Claude (Patrick), ses petits-enfants Hugo, Michaël, Jade, Alexandre, Emmanuelle, Maryse, Véronique, Philippe, Anne-Marie, Patrick, Stéfanie, Sébastien, Alexandre, Marjorie, Josianne, Gabriel, Valérie, Marie-Ève et leurs conjoints, ses 21 arrière-petits-enfants, sa soeur Louisette, son beau-frère Claude (Pierrette) et sa belle-soeur Claudette (feu Lionel) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Exposé le samedi 29 février de 15h à 19h suivi des funérailles à 19h en la chapelle du :