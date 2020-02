PRÉFONTAINE, Gilles



À Montréal, le jeudi 20 février 2020 est décédé, à l'âge de 71 ans, Gilles Préfontaine, conjoint d'Elaine Cormier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères : feu Claude (Huguette), Guy (Dorothée), Yves (Lucie), Michel (Diane) et Daniel (Doris), ses beaux-frères Pierre et Guy, sa belle-soeur Suzanne (Luc), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 1er mars 2020 de 12h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h directement au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Gracia (Notre-Dame-de-la-Merci) seraient appréciés.