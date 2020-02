MICHAUD, Francine



À Laval, le 12 janvier 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Francine Michaud, fille de feu M. J. Patrick Michaud et feu Mme Alice Filion.Elle laisse dans le deuil son frère, Camille (Florence), ses soeurs, Patricia (André), Pierrette (Serge) et Pierrette Brodeur, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 29 février à 14h, en l'église Saint-Ferdinand, au 3250 rue Esther à Fabreville. La famille recevra les condoléances à l'église même à compter de 13h.Mme Michaud fut confiée au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Maxime-Letendre.