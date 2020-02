CYR, Micheline



Subitement à sa résidence, le 13 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Micheline Cyr, épouse de M. Gilles Baron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses quatre filles, Jocelyne (Alain Renaud), Sylvie (Mario Lauzier), Chantal et Nicole (Pierre Lessard), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle quitte également son frère, M. Richard Cyr (Liette Sagala) et sa soeur, Mme Jeanne Cyr (feu André DiTullio), ses beaux-frères et belles-soeurs, M. Arthur Turcot (feu Cécile Cyr), Mme Lise Savage (feu Denis Cyr), Mme Lise Baron (Réal Légaré), Mme Micheline Baron et Mme Yvette Allard (feu Pierre Baron), ses neveux et nièces, parents et de nombreux amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée le dimanche 1er mars à 14h en la chapelle du:MOZART DESFORGES INC331, AVE BETHANY, LACHUTETél: 450-562-3636 - Téléc: 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.comLa famille sera présente à compter de 11h afin d'accueillir parents et amis.