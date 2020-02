THERRIEN, Napoléon



De St-Janvier, le 22 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Napoléon Therrien.Il laisse dans le deuil ses enfants Christiane (Yvon), Jean-Pierre (France), Normand (Line), Jean-Yves et Martin (Rachel), ses petits-enfants, Véronique, Anne-Marie, Gabrielle, Jesson, Jessie, Félix, Kim, Vincent et Sophie, ses arrière-petits-enfants, Jérémy, Sarah-Maude, Alexis, Zoé, Florence, Éliane, Jackson, Arthur, Alice et Alban, ses quatre soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 27 février de 19h à 21h ainsi que le vendredi 28 février dès 9h30 au:17745, RUE VICTORMIRABEL, QC J7J 1L4Les funérailles auront lieu le vendredi 28 février dès 11h en l'église de St-Janvier située au 17737, rue du Sacré-Coeur, Mirabel, QC J7J 1L4.La famille tient à remercier du fond du coeur le personnel du CHSLD St-Jérôme pour la qualité des soins.