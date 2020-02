DUPUIS, Gisèle



De Mercier, le 6 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gisèle Dupuis, épouse de M. Lucien Marticotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-fils Serge (Jacqueline), ses petits-enfants Nicolas (Martine), Yannick (Joanie) et Kim (Mathieu), ses nombreux arrière-petits-enfants, sa soeur Claire (feu Jean-Guy Latour), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle rejoint ses frères Jean-Baptiste, Jean, Jacques et Paul ainsi que Jeannine.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle mardi 3 mars de 10h à 14h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 14h.