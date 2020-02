DRAPEAU, Jocelyne



À Saint-Jérôme, le 21 février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Jocelyne Drapeau, épouse de feu Yvan Blouin.Elle laisse dans le deuil ses filles Yolène (Éric Godin) et Miryam, ses petits-enfants Simon, Antoine, Rose, Valérie et conjoint(es), son frère Richard, sa soeur Manon, son ami de coeur Roger Dagenais, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 29 février de 11h à 14h au salon de la :Les funérailles auront lieu le samedi 29 février à 14h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme.