ALARIE, Simone née Baron



À Longueuil, le 18 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Simone Baron, épouse de feu M. Pierre Alarie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Claude (Lucette), Michel (Micheline), Richard (Noëlla), feu Nicole, Alain (Carole) et Marc (Annie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er mars 2020 à compter de 10h30, au :www.salonfunérairelfc.comPropriétaire, Robert CenacUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 12h30 au salon.