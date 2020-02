PELLERIN, Malcolm



À Laval, le 21 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Malcolm Pellerin, père de feu Rosie Pellerin.Il laisse dans le deuil son épouse Natalina Pensato, ses enfants Michel (Diana) et Eric (Manon), ses petits-enfants Isabelle, Hugo, Andréanne et Cédrik, ses arrière-petits-enfants Camelia, Logan, Arthur et Victoria, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances. le dimanche 1er mars 2020 de 14h à 17h et 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le lundi 2 mars à 11h, en l'église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval.