GAGNON (COUTURIER)

Marie-Paule



À Saint-Eustache, le 20 février 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marie-Paule Couturier, épouse de feu M. René Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Bergère), Nicole (Roland), Ghislaine (André), feu Ginette et Gilles, ses petits-enfants Pascal, Jean-François, Benoit, Annie et Mélanie, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, son frère Jacques, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 29 février de 9h30 à 11h30 au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 29 février à 12h30 en l'église de Saint-Hermas et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église à compter de midi pour recevoir les condoléances.