GOULET, Jeannine



À Montréal, le mardi 18 février 2020 est décédée paisiblement, à l'âge de 92 ans, Jeannine Goulet, épouse de feu Gérard De Ladurantaye et mère de feu Céline De Ladurantaye (Trevor).Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Lorraine), Alain (Caren) et Luc (Sylvianne), ses petits-enfants Caroline (Benoit), Jonathan (Andrée-Anne), Marc (Nadine), Philip (Jessica) et Myriam (Jocelyn), ses 8 arrière- petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 15 mars 2020 de 13h à 16h. Une courte cérémonie aura lieu ce même jour à 16h au salon.