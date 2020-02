ALLARD, Félix

Au CHUS Fleurimont le 22 février 2020, des suites d'une chute sur la glace, est décédé entouré des siens, monsieur Félix Allard à l'âge de 88 ans, époux de madame Reine Boisvert, demeurant à Foster. Né à St-Étienne-de-Bolton, il était le fils aîné de feu Mme Olive Armstrong et de feu M. Aimé Allard.Outre son épouse Reine, il laisse dans le deuil sa fille Huguette Allard (Robert Ferrari), la mère de sa fille Noëlla Délisle. Il était le frère de: feu Aldéric Allard, Alcide Allard (Paulette Robert), Yvette Allard (Jean Dagenais). Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents feu Georges-Émile Boisvert (Rita Bouchard), les membres de sa belle-famille: Robert (Nicole Plante), Jean (Louise Bérubé), Lise (Normand Dufresne), Denis, Lucie (feu Gene McGovern), Lyne (Bruno Lacasse), Stéphane (Françoise Normandin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux amis.Félix a longtemps oeuvré avec ses parents, ses frères et sa soeur dans la gravière-sablière Armstrong à Foster. Félix avait une grande douance avec les équipements lourds, ce qui l'amena en 1961 à co-fonder l'entreprise Allard et Allard Construction (Aimé Allard). En 1962, Félix fut co-fondateur des produits Béton Suprême de Foster. Depuis 1983, avec le transport Cilix, il s'est plu à faire du service de la livraison pour les cimenteries. Au même moment, Félix est devenu propriétaire du Domaine des Érables où il a développé de multiples services (autrefois l'entreprise familiale du Camping Maple Beach).La famille accueillera parents et amis au salon :le dimanche 1er mars 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h ainsi que le lundi 2 mars de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, mardi 3 mars, jour des funérailles, à compter de 9 h jusqu'au départ du salon à 10 h pour se rendre en l'église St-Étienne-de-Bolton où le service sera célébré à 11 h. L'inhumation au cimetière de St-Étienne-de-Bolton aura lieu à une date ultérieure.À la demande de la famille, s'abstenir d'envoyer des fleurs. Pour la pérennité de la nature, un don à la Fondation des Terres du Lac Brome Inc. et de Renaissance Lac Brome serait apprécié. Les formulaires seront disponibles au salon.5034 FOSTER, WATERLOO, QC J0E 2N0Téléc: 450 539-3035 Tél. 450 539-1606 ou 1 888 730-6666www.famillebessette.com