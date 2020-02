DRAPEAU, Jean-Guy



À Saint-Eustache, le 21 février 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jean-Guy Drapeau, conjoint de Mme Ninon Gauthier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Maryse (Dan), sa belle-fille Karine (Jo), son beau-fils Anthony (Caroline), ses petits-enfants Simon-Olivier (Anna), Loïc, Ludovick, son frère Lionel, son beau-frère Daniel (Jacqueline) et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.La famille tient à remercier le personnel de l'unité 3C de l'Hôpital Saint-Eustache, pour les bons soins prodigués et leur compassion.Il fut confié à :