DOUTRE, Daniel



Subitement, à Saint-Eustache, le 19 février 2020, à l'âge de 71 ans est décédé M. Daniel Doutre, époux de Mme Lorraine Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Julie) et Alexandre (Caroline), ses petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 1er mars de 10h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.