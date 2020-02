Aide juridique: des avocats réclament une réforme

MONTRÉAL – Plus d’une cinquantaine d’avocats étaient réunis mercredi dans le hall du palais de justice de Montréal pour répondre à des questions concernant la réforme urgente de l’aide juridique qu’ils réclament au gouvernement.

«J’aimerais pouvoir choisir mes dossiers au mérite de la cause, et non au mérite du compte de banque du client», a expliqué Me Alexandra Longueville, avocate criminaliste.

«Ce n’est pas normal que je puisse me battre longtemps, avec précision et efficacité pour des gens qui ont des sous, mais pas pour ceux qui n’en ont pas», a-t-elle ajouté.

Au Québec, le programme d’aide juridique prévoit une aide financière gouvernementale pour permettre aux plus démunis d’avoir accès à un représentant légal en cour.

Or, les avocats qui œuvrent auprès de ces bénéficiaires déplorent qu’il s’agisse là d’un trop petit montant pour leur permettre d’offrir une justice pleine et entière à leurs clients.

«Cette aide financière ne tient pas compte du travail de l’avocat, donc plusieurs refusent de traiter ce genre de cas, parce qu’ils savent qu’avec l’enveloppe budgétaire du client, ils ne seront pas en mesure de défendre leurs droits constitutionnels de façon adéquate», a déploré Mme Longueville.

Arborant le symbole du «cercle bleu», les avocats se sont donc rassemblés mercredi pour montrer leur unité.

«On va attendre de voir ce qui se passe du côté du gouvernement avant d’envisager des mesures plus drastiques [...] Notre porte sera toujours ouverte pour [la ministre de la Justice] Sonia Lebel. On veut discuter», a ajouté l’avocate.