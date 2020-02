Art Souterrain: Repartir à zéro avec l’art contemporain

MONTRÉAL | Le festival Art Souterrain, présenté du 29 février au 22 mars, exposera dans les réseaux piétonniers souterrains de Montréal plusieurs œuvres d’art toutes créées sur le thème «RESET, nouveau départ».

«Si on avait la possibilité de réécrire notre relation avec nos semblables, avec notre environnement, de remettre en question notre société, qu’adviendrait-il?», questionne Frédéric Loury, directeur général et commissaire principal du festival Art Souterrain.

C’est à cette question que les 57 artistes de la programmation répondront lors de cette douzième édition du festival en affichant le résultat de leur création dans les 5 km de souterrains montréalais reliant le Complexe Guy-Favreau, le Palais des congrès de Montréal, l’Édifice Jacques-Parizeau, le Centre de commerce mondial de Montréal, la Place de la cité internationale et la Place Victoria.

«C’est ma fille qui a choisi ce thème, explique le directeur général. Il y a trois ans, j’ai eu une discussion avec elle et elle me reprochait de ne pas en avoir fait suffisamment pour la société, pour l’environnement. Je me rendais compte que l’on reproduisait les mêmes schémas que les générations précédentes. On y mettait un certain effort, mais ça demeurait toujours insuffisant. Ça m’a amené à me demander ce qu’on pourrait faire si on avait la capacité de repartir à zéro, à partir d’une page blanche.»

Déclencheurs

En plus des 5 km de parcours souterrains, les artistes de la programmation de cette année seront également exposés dans une dizaine d'endroits, incluant le Château Dufresne, le Cinéma du parc, le complexe Guy-Favreau, l’Institut culturel du Mexique à Montréal, la Galerie Ellephant, le Centre des arts actuels Skol et l’UQAM.

«L’idée derrière le festival Art Souterrain, c’est d’être des déclencheurs, poursuit celui qui est également fondateur de l’événement. C’est-à-dire que notre souhait à long terme, c’est d’amener les individus à devenir des amateurs d’art et les accompagner dans le processus, de démontrer qu’on n’a pas besoin d’avoir une maîtrise en histoire de l’art pour en apprécier le contenu.»

Face à ces œuvres qui peuvent parfois être déroutantes, des médiatrices seront également présentes dans chacun des édifices du réseau souterrain lors des quatre fins de semaine du festival pour tenter de mieux les faire comprendre. Des visites guidées seront également organisées.

«J’avais envie de commencer à sortir les œuvres d’art des lieux traditionnels et être sur le chemin des Montréalais», ajoute le directeur général.