Bon Jovi s'amènera à Montréal en juillet

Nouvel album, nouvelle tournée et nouvel arrêt à Montréal pour Jon Bon Jovi et sa bande. Le groupe rock américain Bon Jovi viendra une fois de plus faire vibrer le Centre Bell, le 11 juillet.

Le concert s'inscrira dans le cadre d'un vaste périple intitulé «Bon Jovi 2020», le même nom que l'opus attendu le 15 mai, sur lequel on retrouvera entre autres les chansons «Unbroken» et «Limitless» parues récemment.

Les billets pour la visite de Bon Jovi à Montréal seront en vente le 6 mars à 10 h, sur evenko.ca. Chaque place réservée en ligne sera synonyme d'une copie CD du nouvel effort.

Contrairement à plusieurs autres dates de la tournée, ce n'est pas Bryan Adams, mais plutôt le rockeur montréalais Sam Roberts qui assurera la première partie.

L'itinéraire de 18 villes nord-américaines annoncé par Bon Jovi pour les mois de juillet et août ne comprend qu'un autre endroit au Canada: le Scotiabank Arena de Toronto où la formation est attendue le 10 juillet.

Le dernier passage du groupe dans la métropole remonte à mai 2018, alors que les rockeurs étaient venus interpréter de nombreux succès et quelques-unes des pièces de leur album «This House Is Not For Sale».