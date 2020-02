Bus et approuvés

Guy Lafleur a-t-il bien choisi ses coéquipiers dans sa nouvelle aventure vinicole 100 % canadienne ? Le niveau de qualité des premières cuvées lancées cette semaine nous porte à croire que oui.

Tawse Winery, Cabernet franc 2017, lincoln lakeshore

Guy Lafleur Signature

14 % | 2,1 g/L | ★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 14363507

Les vignobles de Tawse dans l’appellation Lincoln Lakeshore donnent depuis plusieurs années de très bons cabernets francs et celui-ci, sélectionné par et pour Guy Lafleur, n’y fait pas exception. Un rouge séduisant, nourri de tanins soyeux, à la fois ronds et dotés de la vigueur propre au « cab franc » et d’une bonne longueur. Rassasiant dès maintenant ; il pourra aussi vieillir en beauté jusqu’en 2025.

Tawse Winery, Chardonnay 2017, Péninsule du Niagara

Guy Lafleur Signature

12,5 % | 2,1 g/L | ★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 14363523

Le vin blanc de la gamme s’inscrit dans la lignée des très bons chardonnays vinifiés par Paul Pender: des lignes pures et élégantes, une texture vineuse et pourtant vibrante de fraîcheur. Ses saveurs franches de poire et ses accents de beurre sont mis en relief par une agréable sensation de salinité, qui le rend particulièrement désaltérant. De toute évidence, un chardonnay élaboré avec sérieux.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

