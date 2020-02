HÉBERT, Jacques



À Montréal le 18 février 2020, à l'âge de 89 ans, s'est éteint en douceur mon cher mari Jacques Hébert, mon compagnon de vie des dernières soixante-neuf années.Il laisse dans le deuil outre son épouse Gisèle Lafortune, sa fille Lise Hébert (Jean Delorme), son fils Daniel (Julie Ferland), ses petits-enfants Jean-Pierre, François (Florence) et Véronique. Il était le frère de: feu Paul, feu Albertine, feu Hélène, Huguette, feu Maurice et Jeannette.La famille aimerait offrir des remerciements très sincères au personnel du CHSLD Vigi Marie-Claret pour tout le dévouement et le respect dont ils ont fait preuve envers mon mari, notre père.La famille recevra les condoléances dimanche le 1er mars 2020 à compter de 11h au:3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC, H1W 1P2Une célébration de vie suivra à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don à la Société Alzheimer ou par des fleurs.