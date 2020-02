JODOIN, Normand



À Mercier, le 22 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Normand Jodoin, conjoint de Mme Micheline Simard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne et Huguette (Jacques), son frère Claude (Francine), ses filleuls Eric (Mélanie), Francis (Sofia) et Michelle (Doug) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos témoignages de sympathie samedi le 29 février à 11h, en l'église de St-Urbain Premier, suivi des funérailles à 12h.Sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles lors des condoléances).