LACHANCE, René



À Montréal, le 24 février 2020, est décédé, à l'âge de 87 ans, René Lachance, veuf de Suzanne Downs.Il laisse dans le deuil, ses filles Patrice (Claude-Michel Morin) et Brigitte (René Boulanger), ses fils René et Hugues (Annie Croteau), ses petits-enfants Marie, Justin, Alexia et Caroline, son frère Michel Lachance (Jacqueline Lauzon), ses belles-soeurs Jacqueline Lalonde, Hélène Chiasson et Pierrette Downs ainsi que ses neveux et nièces.Il a été notaire de 1956 à 1998 à Saint-Eustache et il a oeuvré auprès de plusieurs organismes en tant que bénévole.La famille sera heureuse de vous accueillir au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QUÉBEC, H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comle vendredi 28 février 2020 de 10h00 à 12h00 et un service religieux sera célébré à la chapelle du complexe à 12h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal : https://alzheimermontreal.ca.