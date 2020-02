CASTONGUAY, Francine

(née Lelièvre)



À la Maison Adhémar-Dion, entourée de ses fils le 23 février 2020, est décédée madame Francine Lelièvre, épouse de feu monsieur Claude Castonguay.Elle laisse dans le deuil ses fils Steve (Nathalie Lemire), Yanick (Catherine Dubois) et Patrick, ses petits-enfants, Mégane, Antoine et Éléonore, ses belles-soeurs Raymonde et Pauline (feu Réal), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :dimanche le 1er mars 2020 de 14h à 17h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 17h, suivie de la mise en niche.Au lieu de fleurs des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.