Conseil à «Amoureuse inquiète»

Je vois un gros drapeau rouge se dresser à la lecture de la lettre parue ce matin et je souligne à sa signataire que son amoureux me semble potentiellement un narcissique. Car peu importe l’âge d’un conjoint, celui-ci devrait être heureux et se réjouir d’être accepté par les parents de sa douce. Et s’il ne reconnaît pas que c’est plus sain pour tout le monde impliqué dans son histoire de famille reconstituée que sa conjointe s’entende bien avec son ex, il y a un os. Je serais curieuse de savoir comment se passent ses relations avec le reste de l’entourage, amis, etc. Car comme vous le savez bien, c’est le modus operandi d’un narcissique d’éloigner les proches de sa partenaire.

Anonyme qui sait de quoi elle parle

Le disant autrement, je soulevais le même drapeau rouge en parlant de l’incapacité évidente de cet homme à partager, et des problèmes que ça allait causer dans un proche avenir. Espérons qu’elle se réveille à temps. C’est d’ailleurs dans ce but que je publie votre interprétation de sa lettre, ainsi que celle qui la précède.