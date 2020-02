Coup d'envoi des Rendez-vous Québec Cinéma

MONTRÉAL | L'équipe du film Les nôtres a lancé officiellement la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), mercredi soir. Mettant en vedette Émilie Bierre, Marianne Farley, Judith Baribeau, Paul Doucet et Léon Diconca, le drame psychologique de Jeanne Leblanc a eu droit à sa première au Cinéma Impérial, à Montréal.

Photo AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

L'oeuvre québécoise suit Magalie et Manuel, deux adolescents à l'origine d'un scandale pour les habitants de Sainte-Adeline, une communauté tissée serrée. La vraie nature de tous les gens qui gravitent autour d'eux sera alors révélée.

Les RVQC se dérouleront jusqu'au 7 mars. Plus de 300 films seront projetés et de multiples événements – dont des leçons de cinéma ainsi qu'une journée d'activités et d'ateliers destinée aux enfants et adolescents – auront lieu durant les 11 jours du festival. La porte-parole de cette année est l'actrice, scénariste et réalisatrice Monia Chokri.

Afin de consulter toute la programmation, on se rend au rendez-vous.quebeccinema.ca. Le long métrage «Les nôtres» prendra l'affiche le 13 mars.