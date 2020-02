RODRIGUE, Murielle



À Montréal, le 23 février 2020, est décédée à l'âge de 73 ans, madame Murielle Rodrigue, conjointe de monsieur Michel Lalumière.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Denis (Nicole), Lise (Richard), Donald (Brigitte), Michel et Nicole, les enfants de son conjoint: Danielle (Rémi) et leur fille Laurence, Martin, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 mars 2020, de 14h30 à 17h à laUn hommage en mémoire à sa vie sera célébré le jeudi 12 mars 2020 à 17h en la Chapelle Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.