SAULNIER, Pierre



À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 22 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Pierre Saulnier, fils de feu Alice Murdock et de feu Joseph Stanislas Saulnier. Il demeurait à Montréal mais était natif de Nouvelle-Écosse.Il laisse dans le deuil sa compagne de longue date France Raby, ainsi que ses enfants Dominique Saulnier, Stéphane Saulnier (Johanne Beaulieu) et Marie-Christine Saulnier (Nicolaï Tchebotarev). Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Thérèse Waite (feu Georges Waite), ses neveux et nièces Fortin, les familles Pagé et Waite, ainsi que sa petite-fille de coeur Véronique Pagé et son petit-fils de coeur Williams Pagé, ses amis Pierre, Marc, Gilles, Robert et bien d'autres.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 29 février 2020 de 13h à 17h. Un hommage aura lieu ce même jour à 16h30.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'urgence, de l'unité coronarienne ainsi que le quatrième étage de l'Institut de cardiologie de Montréal.