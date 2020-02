BOMBARDIER, Gertrude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gertrude Bombardier, survenu à l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 18 février 2020, à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Paul Lussier et elle fut prédécédée par sa fille Lyne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Lise), Jacques, Antoine, Jeanne D'Arc, Nicole (feu Kirk), Pierre (Hélène), Claude (Diane), Marguerite (Lucien), Richard (Jacqueline), Françoise (Frédéric), Claire (Marcel), Hélène (Jean-Marc), Paul (Ginette), Josée et Georges (Josée), ses 27 petits-enfants, ses 36 arrière-petits-enfants, ses 5 arrière-arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 mars 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 mars 2020, de 9h à 9h45 à laLes funérailles seront célébrées le samedi 7 mars 2020 à 10h30 en l'église Saint-Georges, 1105, boul. Desaulniers, Longueuil, J4K 3V9, et suivra l'inhumation au Cimetière St-Georges, rue Labelle coin rue Benoit à Longueuil.