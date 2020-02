ROBILLARD (LIMOGES)

Jeannine



À Laval, le 21 février 2020, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Limoges, épouse de feu M. Raymond Robillard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Serge (Johanne), ses petits-enfants Pierre-Yves, Nadine, Marc-André, Caroline et Simon Olivier, ses arrière-petits-enfants Émilie, Jérémie, Elliot et Milan, ses frères Claude et Robert, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 1er mars 2020 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 en la chapelle.