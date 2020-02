Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album : Weird Ones - Matt Holubowski

L’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski revient cet hiver avec l’album Weird Ones, son troisième album en carrière, plus de trois ans après avoir lancé son dernier opus intitulé «Solitude», encensé par la critique. Le musicien montréalais y propose ici un folk bien aérien, toujours très bien arrangé et mélodique, à travers lequel sa voix toute particulière nous tient accroché tout au long des 50 minutes de l’album. Une proposition tout à fait réussie.

Disponible depuis le 21 février

Je sors :

Cinéma

Mafia Inc.

Du réalisateur Podz, le film Mafia Inc., mettant en vedette Sergio Castellitto, Cristina Rosato, Gilbert Sicotte et Marc-André Grondin, raconte l’histoire des familles Paternò et Gamache dont la relation, bienveillante au départ, virera à l’affrontement. Le film de 135 minutes s’inspire du livre éponyme d’André Cédilot et d’André Noël paru en 2011 et portant sur le clan Rizzuto.

Ce soir à 21h10 au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien Est

Théâtre

Les enfants

La pièce Les enfants, mise en scène par Marie-Hélène Gendreau à partir d’un texte de Lucy Kirkwood et traduit par Maryse Warda, sera présentée au Théâtre Duceppe jusqu’au 28 mars. Mettant en vedette Danielle Proulx, Germain Houde et Chantal Baril, la pièce souhaite réfléchir aux conséquences environnementales de nos choix sur fond de catastrophe nucléaire.

Ce soir à 19h30 au Duceppe - 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Danse

Les corps avalés

La chorégraphe Virginie Brunelle présentera ce soir et ce jusqu’au 29 février le spectacle intitulé «Les corps avalés» à travers lequel elle souhaite explorer les relations de pouvoir et les inégalités sociales. Huit danseurs seront sur scène accompagnés du Quatuor Molinari qui présentera des pièces du répertoire classique. Une rencontre avec les artistes aura lieu après le spectacle.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve - 260, boulevard de Maisonneuve Ouest

Théâtre

Genderf*cker

Mis en scène par Geoffrey Gaquère, le spectacle Genderf*cker représente un véritable solo de la performeuse et activiste Pascale Drevillon qui représentera sur scène les transformations d’un genre à un autre en jouant sur les différentes marques de la féminité et de la masculinité et sur ce qui contribue à les brouiller. Le public sera également libre de se déplacer à tout moment pour observer sous un autre angle ces métamorphoses en cours, le spectacle étant présenté sur 360 degrés.

Ce soir à 20h à l’Espace libre - 1945, rue Fullum

Concert

Janina Fialkowska

La pianiste canadienne Janina Fialkowska sera ce soir à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal pour y présenter un concert d’une durée de 1h30. Au programme, des pièces de Tailleferre, Fauré, Poulenc, Debussy, Ravel et Chopin.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Je reste :

Livre

Le chrome et le noir

De l’auteur Jean-Marc Beausoleil, l’essai « Le chrome et le noir. Lecture critique et amoureuse du graffiti montréalais» explore avec bienveillance et passion le parcours et l’histoire de certains des graffeurs et graffeuses de notre métropole.

En librairie depuis le 11 février

Web

Projet 2000

Les auteurs Julien Lacroix et Olivier Thivierge proposent sur le web une nouvelle comédie sur fond de bogue de l’an 2000.

Disponible depuis le 25 février sur ICI TOU.TV EXTRA

Album

De pire en pire - William Hennessey

L’auteur-compositeur-interprète de la région de Québec William Hennessey propose avec «De pire en pire» un premier album solo francophone où l’artiste explore des sonorités folk et hip-hop enrichis d’arrangements très éclatés et colorés.

Disponible depuis le 14 février