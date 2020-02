L’austérité durable

Même avec des surplus budgétaires gigantesques, les think tanks de droite ne cessent de prôner l’austérité. Les propos de Renaud Brossard, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables, le confirment. Dans une lettre ouverte, il invite le gouvernement Legault à couper dans les programmes gouvernementaux dès à présent pour s’éviter des déficits plus tard.

Au nom de qui ?

J’ai toujours été agacé par les noms pompeux de ces groupes prétendument de réflexion et d’éducation économique qui se révèlent des cellules idéologiques du néolibéralisme partisanes du « moins d’État et plus de privé ».

Renaud Brossard prétend parler au nom des contribuables, mais où prend-il ses mandats auprès de ceux-ci ? Son organisme tait la provenance de son financement et est gouverné par un conseil d’administration de quatre personnes qui déterminent ses orientations générales.

Celui-ci se réfère à l’Institut du Québec (IQ) et à la Chaire de recherche en fiscalité de l’Université de Sherbrooke pour étayer son exhortation à des coupes. L’IQ, issue des HEC Montréal et du Conference Board du Canada, est présidé par Raymond Bachand, l’architecte des mesures d’austérité sous le régime libéral.

Les vieilles recettes

La diabolisation des impôts sans référence à ce qu’ils servent, l’exagération du gaspillage de l’État et l’amplification du vieillissement de la population sur les coûts en santé sont la base de l’argumentation de ces think tanks pour sabrer les programmes sociaux. Toutefois, ils demeurent muets sur les coûts supplémentaires que les familles devraient payer pour les services publics qui seraient abandonnés par l’État.

Alors que de grandes organisations internationales comme l’OCDE considèrent que la croissance des inégalités constitue le plus grave danger pour la paix et qu’elle incite les États à s’en préoccuper, les think tanks de droite proposent au contraire de les accroître dans une province qui jouit d’une excellente situation budgétaire.

Dur de partager la richesse !