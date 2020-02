Le balado «En 5 minutes» de QUB radio primé aux Canadian Podcast Awards

MONTRÉAL – Le titre de Meilleure série francophone a été décerné au balado de QUB radio «En 5 minutes» lors des Canadian Podcast Awards, dont les gagnants numériques ont été dévoilés mardi.

S'attardant à un sujet différent tous les jours, du lundi au vendredi, l'émission regroupe les thèmes de la science, de l'histoire et de l'actualité.

«C'est une bonne tape dans le dos pour toute l'équipe», reconnaît Charles Trahan, réalisateur aux contenus numériques chez Québecor Média.

«Tous les jours, tu entends une voix différente d'une personne qui va livrer un sujet, qui va l'expliquer, se l'accaparer pour le rendre plus clair, plus limpide, plus digeste, a-t-il poursuivi. À "En 5 minutes", on s'intéresse à des sujets un peu plus compliqués qu'on essaie d'expliquer succinctement pour intéresser les gens et qu'ils aient envie d'en savoir plus, de creuser un peu plus.»

Dédramatisation et recul

Ces petites doses quotidiennes de savoir abordent des thèmes importants, mais sans laisser la lourdeur s'immiscer.

«Généralement, les sujets qui entourent l'environnement sont des sujets sur lesquels on a prêté des attentions particulières parce qu'on essaie de dédramatiser, a expliqué Charles Trahan. Même chose pour les questions en santé, notamment le coronavirus, et celles de genres. L'idée, c'est de prendre ce mini luxe de cinq minutes de recul sur un sujet.»

Grâce à son format court, «En 5 minutes» a donc réussi à faire sa place dans le paysage numérique depuis ses débuts, il y a un peu plus d'un an.

«Quand on a commencé, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de standardisation, qu'on s'en allait vers des épisodes de 20 minutes pour un sujet, que c'étaient surtout des "true crimes", ou encore une conversation de trois heures sur un sujet particulier comme les jeux vidéo», a confié le réalisateur.

«On était parmi les premiers à proposer un format de cinq minutes, a-t-il ajouté. Ça vient avec l'habitude d'écoute des gens, ils ont appris à faire eux-mêmes la curation de leurs contenus. Ils se font leur feuille de route d'écoute quotidienne.»

Outre sa victoire, «En 5 minutes» était finaliste pour une deuxième année consécutive dans la catégorie Science.

L'an dernier, QUB radio avait aussi brillé aux Canadian Podcast Awards grâce à trois récompenses décernées pour ses séries «Pèse sur start», «Question de feeling par Disque dur» et «Synthèses».