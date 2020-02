Le blocus ferroviaire pourrait gâcher la haute saison des concessionnaires

Le blocus ferroviaire, en cours depuis trois semaines, risque de compromettre les activités de nombreux concessionnaires automobiles du Québec.

« Je ne dirais pas que nous sommes paniqués. Mais disons que nous sommes préoccupés par la situation actuelle », nous a confié le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), Robert Poëti.

Problèmes d’approvisionnement

À quelques semaines de la haute saison, l’industrie s’inquiète des problèmes d’approvisionnement en voitures neuves observés dans plusieurs régions du Québec.

C’est le cas en particulier d’automobiles fabriquées au Japon, en Chine et en Corée.

Comme ces voitures arrivent par bateau au Port de Vancouver, puis sont transportées ensuite par train jusqu’au Québec, toute interruption du réseau ferroviaire provoque des retards d’approvisionnement importants.

Des concessionnaires de marques Nissan, Mitsubishi et Honda ont déjà dû composer avec le problème.

Clients compréhensifs, mais...

« Par chance, nos clients se montrent compréhensifs, se réjouit Alexandre Bossé, directeur des ventes du concessionnaire Mitsubishi, à Rivière-du-Loup. Nous le sommes aussi à l’endroit du manufacturier. On voit bien que ce n’est pas de leur faute. Nous n’avons d’autre choix que de prendre notre mal en patience. »

Cette patience pourrait par contre diminuer au fur et à mesure que se pointera le printemps, considéré comme la saison la plus importante dans l’industrie automobile. Au Québec seulement, 600 000 voitures sont vendues annuellement et près de 40 % de ces ventes ont lieu pendant les mois de mars, avril et mai.

On s’inquiète des délais de retour à la normale une fois les barrages levés. Comme chaque jour d’arrêt nécessitera 2 à 3 jours de délais de reprise, on craint déjà que les perturbations s’étirent pendant les 20 à 40 jours suivants.